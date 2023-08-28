Последствия удара значительные: появилось фото полигона ПВО в Крыму после того, как там уничтожили С-400

В последнее время все чаще сообщается об обстрелах во временно оккупированном Крыму, которые уничтожают российскую технику на территории полуострова. На этот раз в Сеть попал снимок того, как теперь выглядит ранее атакованный полигон ПВО в Крыму.

Последствия удара значительные

В Сеть попал снимок последствий удара по базе установок противовоздушной обороны в Крыму, где был уничтожен ЗРС С-400. Эта операция была совершена 23 августа.

На снимке видно, что последствия удара значительные. В то же время оккупанты пытаются это замолчать. По их "официальной" информации, в результате удара якобы уничтожили С-300 и бензовоз.

Украинская разведка сообщила, что тогда была уничтожена система ПВО С-400. Российская пропаганда не может признать этого, поэтому снова пытается приуменьшить потери.

Последствия удара по полигону ПВО в Крыму / Фото: Радио Свобода

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в Крыму была уничтожена с помощью новой современной украинской ракеты.

Напомним, в районе села Оленевка в оккупированном Крыму утром 23 августа прогремели около семи взрывов. Впоследствии в ГУР подтвердили "бавовну" и сообщили об уничтоженной российской зенитно-ракетной системе большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

Оккупационные "власти" Крыма выдали свою смешную версию взрывов, раздававшихся на полуострове. Там заявили, что это горела трава, а не российская система С-400 "Триумф".

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