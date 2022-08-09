Последствия, угрожающие всему миру: ученый рассказал, чем грозит подрыв оккупантами Запорожской АЭС

В случае аварии на Запорожской АЭС последствия угрожают всему миру. Под радиоактивным ударом окажутся миллионы людей, стран, земель и вод.

Если рашисты подорвут Запорожскую АЭС, которую они заминировали в отместку за деоккупацию территорий, под угрозой окажется весь мир.

Об этом сообщил заведующий отделом математического моделирования окружающей среды в Институте проблем математических машин и систем НАН Украины Иван Ковалец.

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Как сообщается, существует угроза обесточивания энергоблока и выхода из строя системы охлаждения. Это может привести к атомной аварии. Под угрозой окажутся миллионы людей, земель и вод.

"Есть обнародованные расчеты выбросов, осуществленные ГНТЦ ЯРБ для одного из таких сценариев. Этот сценарий подразумевает грамотные действия персонала во время аварии для минимизации последствий. То есть, это не "апокалиптический" сценарий, но это очень тяжелая авария максимальной категории 7 по шкале INES. Когда оценка объемов выбросов сделана, все зависит от метеорологических условий, и мы моделируем атмосферное распространение”, — объясняет Иван Ковалец.

По его словам, на последствия, в частности, будут влиять ежедневно меняющиеся метеорологические условия.

“В данном случае подобраны такие метеорологические условия, когда кроме суши происходит загрязнение Черного моря, поскольку над ЧМ в настоящее время проходит циклон, а ЗАЭС находится в его северо-восточной части. Соответственно, на большой территории происходит вымывание облака осадками, что приводит к значительному загрязнению поверхности Земли”, — отметил ученый.

Отдельно он добавил изображения, на которых видна вероятная суммарная эффективная доза, полученная всеми путями. Последствия взрыва на Запорожской АЭС могут ощутить на себе на юге Украины, в Крыму, Румынии и Болгарии. Также произойдет радиоактивное загрязнение территории Черного моря.

Фото: соцмережі

"Конечно, при других метеорологических условиях пострадают другие территории. Поскольку преобладает западный перенос больше вероятность загрязнения восточнее ЗАЭС. Но масштабы возможных последствий при любых направлениях переноса можно оценить уже по этой картинке: на расстоянии 350 км от точки выброса уровень выпадений цезия-137 может достигнуть значений 100 кБк/м2, то есть как в окрестностях Чернобыльской зоны отчуждения”, — подчеркнул Иван Ковалец.

Напомним, что россияне заминировали территорию Запорожской АЭС. Если поступит приказ, готовы его взорвать.

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