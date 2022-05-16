Последствия утренних обстрелов Николаева: пожары и поврежденные жилые дома (фото)

В Николаеве утром 16 мая раздались взрывы.
В результате утренних обстрелов Николаева российскими оккупантами, в городе вспыхнуло несколько пожаров, также повреждены жилые дома.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Да, в результате обстрелов города:
- возник пожар в магазине мебели;
- повреждены окна жилых домов;
- сгорел автомобиль;
- поврежден газопровод низкого давления.
Напомним, российские войска своими ежедневными обстрелами делают безлюдными села на юге Николаевщины.
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