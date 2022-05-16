Последствия утренних обстрелов Николаева: пожары и поврежденные жилые дома (фото)

В Николаеве утром 16 мая раздались взрывы.

В результате утренних обстрелов Николаева российскими оккупантами, в городе вспыхнуло несколько пожаров, также повреждены жилые дома.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Да, в результате обстрелов города:

возник пожар в магазине мебели;

повреждены окна жилых домов;

сгорел автомобиль;

поврежден газопровод низкого давления.

Напомним, российские войска своими ежедневными обстрелами делают безлюдными села на юге Николаевщины.

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