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Последствия утренних обстрелов Николаева: пожары и поврежденные жилые дома (фото)

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Последствия утренних обстрелов Николаева: пожары и поврежденные жилые дома (фото)

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

В Николаеве утром 16 мая раздались взрывы.

В результате утренних обстрелов Николаева российскими оккупантами, в городе вспыхнуло несколько пожаров, также повреждены жилые дома.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Да, в результате обстрелов города:

  • возник пожар в магазине мебели;
  • повреждены окна жилых домов;
  • сгорел автомобиль;
  • поврежден газопровод низкого давления.
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Напомним, российские войска своими ежедневными обстрелами делают безлюдными села на юге Николаевщины.

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