Последствия ужасного удара на Доброполье: десятки погибших и раненых, в том числе дети (фото)

На месте трагедии продолжаются спасательные работы и ликвидация последствий удара.
По состоянию на 16:00 количество погибших в результате российских обстрелов Доброполья в Донецкой области возросло до 11 человек, еще 47 получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По его словам, 7 пострадавших госпитализированы в Доброполье, еще 3 в тяжелом состоянии эвакуированы в Днепр. Среди раненых – 7 детей.
В результате атаки разрушены и повреждены:
- 8 пятиэтажных домов;
- торговый центр;
- несколько торговых павильонов;
- не менее 30 автомобилей.
Некоторые здания выгорели почти полностью.
Окончательные масштабы разрушений еще не устанавливаются.
Напомним, СБУ задержала еще двух российских агентов в Донецкой области. Они наводили российские удары на Славянск и Краматорск.
Читайте также: