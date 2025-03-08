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Последствия ужасного удара на Доброполье: десятки погибших и раненых, в том числе дети (фото)

Последствия ужасного удара на Доброполье: десятки погибших и раненых, в том числе дети (фото)

Наслідки російського удару по Добропіллю: зруйновані будинки, десятки постраждалих та загиблі. / Фото: Донецька ОДА

На месте трагедии продолжаются спасательные работы и ликвидация последствий удара.

По состоянию на 16:00 количество погибших в результате российских обстрелов Доброполья в Донецкой области возросло до 11 человек, еще 47 получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, 7 пострадавших госпитализированы в Доброполье, еще 3 в тяжелом состоянии эвакуированы в Днепр. Среди раненых – 7 детей.

В результате атаки разрушены и повреждены:

  • 8 пятиэтажных домов;
  • торговый центр;
  • несколько торговых павильонов;
  • не менее 30 автомобилей.

Некоторые здания выгорели почти полностью.

Окончательные масштабы разрушений еще не устанавливаются.

Напомним, СБУ задержала еще двух российских агентов в Донецкой области. Они наводили российские удары на Славянск и Краматорск.

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