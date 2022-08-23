"Последствия войны чувствуем все мы": Макрон призвал РФ прекратить войну и вывести войска из Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что последствия развязанной Россией войны против Украины испытывают и другие государства мира. Политик призвал РФ прекратить боевые действия и вывести свои войска из Украины.

Макрон также сказал, что "хотел бы напомнить России о ее обязательствах по соблюдению международного права".

Об этом французский лидер заявил во время второго саммита Крымской платформы в Киеве 23 августа.

"Восемь лет назад Россия незаконно аннексировала часть территории Украины, нарушила фундаментальные нормы международного права. Франция всегда поддерживала независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и будет делать это дальше. Хотел бы напомнить России о ее обязательствах по соблюдению международного права", — сказал Макрон.

Он отметил ухудшение гуманитарной ситуации и соблюдения прав человека в Крыму после его аннексии.

"Год назад мы собирались и осудили аннексию Крыма. Украина избрала путь дипломатии, тогда как Россия избрала путь войны. И снова в который раз нарушила основы международного права — начала полномасштабное вторжение 24 февраля", — отметил президент Франции.

Он также заверил, что Франция, ЕС и другие союзники и дальше будут поддерживать Украину и ее народ в борьбе против агрессора.

Макрон подчеркнул, что война России против Украины касается всех стран мира.

"То, что происходит сегодня в Украине, касается не только украинского народа. Это касается нас всех, потому что непосредственные последствия этой войны проживаем все мы. Это касается всех стран. Дестабилизация международного права, порядка, гуманитарные последствия, последствия на уровне энергетики и продовольствия — все это последствия выбора, который сделала Россия. Выбора атаковать Украину 24 февраля. Россия отошла от принципов международного права, нарушила их, и мы считаем это слабостью. Я еще раз призываю Россию прекратить военные действия, вывести войска с территории Украины", — сказал французский лидер.

Напомним, на саммите Крымской платформы премьер Британии Борис Джонсон заявил, что президент РФ Владимир хочет захватить всю территорию Украины, как это сделал с Крымом в 2014 году.

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