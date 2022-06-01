Последствия войны в Украине для детей сравнимы с последствиями времен Второй мировой войны – ЮНИСЕФ

Последствия войны в Украине для детей сравнимы с последствиями времен Второй мировой войны – ЮНИСЕФ

Эксперты Детского фонда ООН ЮНИСЕФ считают, что темпы и масштабы последствий развязанной Россией войны против Украины для детей сравнимы с последствиями времен Второй мировой войны.

Ежедневно в Украине погибают двое детей и четверо получают ранения – в основном в результате нападений с использованием взрывного оружия в населенных пунктах.

Об этом говорится в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

В сообщении также отмечается, что с 24 февраля по меньшей мере 262 ребенка погибли и 415 получили ранения в результате нападений. Почти 100 дней войны в Украине привели к тому, что 5,2 млн детей – 3 млн детей в Украине и более 2,2 млн детей в странах, принимающих беженцев, – сейчас нуждаются в гуманитарной помощи.

"Это разрушительные последствия для детей в таких масштабах и темпах, которых не было со времен Второй мировой войны", — отметили в ЮНИСЕФ.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, ежедневно в Украине погибают двое детей и четверо получают ранения – в основном в результате нападений с использованием взрывного оружия в населенных пунктах.

Дальше получает повреждения или разрушения гражданская инфраструктура Украины, от которой зависят дети. Это – не менее 256 медучреждений и каждая шестая "безопасная школа", которую поддерживает организация на востоке страны.

"Сотни других школ по всей стране также были повреждены. Условия жизни детей на востоке и юге Украины, где активизировались боевые действия, становятся все более невыносимыми", — подчеркнули в организации.

"ЮНИСЕФ призывает к немедленному прекращению огня в Украине и защите всех детей от опасности. Это предусматривает прекращение использования взрывного оружия в населенных пунктах и нападений на гражданскую инфраструктуру. ЮНИСЕФ призывает обеспечить полный гуманитарный доступ, чтобы безопасно и быстро добраться до детей, нуждающихся в помощи, где бы они ни находились", — подчеркнули в фонде.

Напомним, психолог Екатерина Гольцберг дала рекомендации, как помочь детям пережить переезд и утрату близких.

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