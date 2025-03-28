Последствия вражеской атаки на Днепр: несколько человек получили ранения

В Днепре вспыхнули пожары в результате вражеской атаки / Иллюстративное фото / © Pexels

Реклама

В результате вражеской атаки на Днепр вечером пятницы, 28 марта, получили ранения по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Есть первые данные о пострадавших в Днепре. В больницу доставили четырех раненых. Информация будет обновляться», — говорится в сообщении.

Реклама

По информации главы областной администрации, в городе вспыхнуло несколько пожаров.

«Масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе. Загорелись также многоэтажки и частные дома», — уточнил Лысак.

На местах возгорания работают спасатели, они пытаются локализовать пожары и обуздать огонь.

Напомним, накануне, 27 марта, враг совершил один из самых массированных обстрелов Днепра за три года войны.