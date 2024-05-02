Последствия задержки помощи для Украины: Кулеба сделал мрачный прогноз ситуации на фронте

Глава МИД Украины считает, что в вопросе военной помощи сроки поставки не менее важны, чем количество и качество предоставленного вооружения.

Между объявлением о предоставлении пакета помощи и моментом его фактического получения украинскими бойцами на поле боя есть определенный разрыв во времени. И этого момента получения оружия от США Украина до сих пор ждет, потому что помощь еще в пути. Это период острого дефицита ресурсов, во время которого ситуация на фронте может усугубиться, например, россиянам удастся продвинуться вперед.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy.

"Артиллерийское соотношение на линии столкновения непонятно. В большинстве своем украинские солдаты испытывают большую нехватку артиллерийских боеприпасов. И в конце концов их бомбят, а их позиции уничтожают. Итак, что действительно важно с точки зрения войны, это не только количество и качество предоставляемого вооружения, но и сроки. И, к сожалению, вынужден признать, что союзники Украины отстают от графика, невзирая на свои усилия", – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что партнеры Украины прилагают большие усилия, но этого оказывается недостаточно, чтобы переломить ход событий в войне.

"Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении ВПК для нужд своей армии, и на то, чего до сих пор добился весь Запад, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия эффективнее в своих военных усилиях. И это ставит перед Западом фундаментальный вопрос. Если он не может быть достаточно эффективным в этой конкретной военной операции, то насколько эффективным он может быть, если вспыхнут другие войны и кризисы того же масштаба?" – заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что для остановки российского наступления украинским защитникам нужны артиллерийские снаряды, а также ПВО для защиты мирного населения и инфраструктуры.

"Нам нужны системы ПВО и ракеты-перехватчики, чтобы остановить падение российских ракет — буквально на головы украинцев и на нашу энергетическую инфраструктуру. Нам нужны системы РЭБ, потому что современная война — это в основном война дронов и программного обеспечения. И поэтому для борьбы с этим современным, новейшим оружием необходимо большое количество средств радиоэлектронной борьбы", – отметил глава МИД.

Напомним, Кулеба объяснил, почему Россию не зовут на саммит мира. Министр отметил, что любое общение с РФ сейчас не имеет смысла.