"Послушайте: у нас война!": полный текст обращения Зеленского 9 марта

"Послушайте: у нас война!": полный текст обращения Зеленского 9 марта

Утром в среду, 9 марта, Зеленский обратился к украинцам, чтобы подвести итоги 13-ти дней героической обороны нашего государства от агрессии России.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и всему миру. Он еще раз подчеркнул, что если НАТО не закроет небо над страной – будет также ответственно за катастрофу. Зеленский напомнил российским военным, что у них есть шанс выжить, вернувшись с нашей земли домой.

ТСН.ua публикует полный текст обращения

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"Храбрые украинцы непокоренной страны!

Уже 14-й день нашей обороны, нашей защиты.

14-й день нашего единения.

По-настоящему – всеукраинского.

Масштаб угрозы государству – максимальный.

Оккупационный контингент уже завел на нашу территорию почти всех, кого собирали для вторжения в Украину.

Но и масштаб нашего ответа – максимальный.

И это два разных слова "максимальный". У них – и у нас.

У них – только техника. По максимуму.

У нас – к технике еще народ. На высоте.

У них – только приказы. Наступать. Убивать. Издеваться.

А у нас еще реальное желание миллионов украинцев победить. Защититься. Очистить свою страну...

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі.

Сегодня день рождения Тараса Шевченко.

Это наша давняя мечта. Это его мечта.

И она жива! И вполне реальна.

Украинцы! Украинки! Всё в наших руках!

Мы выстояли и вдохновили весь мир нашей решимостью.

Нет такого уголка на земле, где бы ни знали, с каким героизмом украинский народ защищает собственную землю.

Даже там, где нас не поддерживают, даже там хорошо знают, чего мы достигли.

И чувствуют, чего мы еще добьемся.

Если сохраним единство. Национальную силу. Если будем и дальше отвечать мудро и смело на активность врага.

Который может разрушить стены. Наши дома. Наши школы. Наши церкви.

Может разбить украинские предприятия.

Но никогда не доберется до нашей души, нашего сердца, до нашего умения жить свободно.

И бороться – смело.

Наши военные и терробороновцы смогли пополнить арсенал нашей техники за счет многих трофеев, взявших на поле боя. Танки врага, бронемашины, боеприпасы теперь будут работать на нашу оборону. На нашу жизнь. Что может быть более унизительно для оккупантов?

Мы будем избивать врага его оружием. Вдобавок к нашему. Которое русские войска уже неплохо почувствовали.

Почувствовали так, что все больше солдат и командиров противника задают простой вопрос: а для чего их послали на эту землю, на эту войну?

И у них нет ответа.

Кроме одного слова – гибель.

Российские солдаты! У вас еще есть шанс выжить.

Почти два недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся.

Что мы будем воевать, пока не вернём свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей.

Вы еще можете спастись. Если просто уйдете.

Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас есть еще шансы в Украине.

Вас здесь ничего не ждёт. Кроме плена или гибели, вы уносите наши жизни и отдадите свои. И мы знаем – у нас есть перехваты – что ваши командиры уже все понимают.

Необходимо заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе.

14 дней! Полномасштабная жестокая война.

Террора против нашего народа.

Разрушение городов, блокада целых районов, постоянная бомбардировка... 14 дней!

Отсутствие жизненно необходимого решения.

Не наше решение!

Мы бы приняли такое решение через час, если бы нужно было помочь нашим друзьям.

Украина с первого дня российского вторжения повторяет партнерам: если вы не закроете небо, вы будете ответственны за катастрофу.

Масштабная гуманитарная катастрофа.

Россия использует ракеты, авиацию и вертолеты против гражданских. Против городов. Против нашей инфраструктуры.

Это гуманитарная обязанность мира – реагировать.

Но... Решения нет.

Мы благодарны Польше за альтернативу – за готовность предоставить Украине боевые самолеты.

Вопрос – в логистике.

По сути, технический вопрос.

Его нужно решать! Немедленно.

Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую базу – американскую базу. Мы также подтверждаем, что договоренность американской стороны с Польшей – достигнута. Но при этом слышим, что предложение Польши вроде бы необоснованно. И это говорят в Вашингтоне.

Так когда будет решение?

Слушайте: у нас война! Это ведь не пинг-понг! Это о человеческих жизнях! Мы еще раз просим – решайте это побыстрее. Не перебрасывайте ответственность, а отправьте нам самолеты.

Вчера нам наконец-то удалось организовать гуманитарный коридор. Из Сум в Полтаву.

Спасли 1600 студентов и три с половиной тысячи жителей города.

Продолжается эвакуация людей из городов и городков Киевской области. Из Дымера, Ворзеля, Ирпеня увезли уже более 18 тысяч человек.

Сегодня мы сделаем все для продолжения работы гуманитарных коридоров.

Сумы – Полтава. Изюм – Лозовая. Энергодар – Запорожье. Мариуполь – Запорожье. Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель в Киев. Наши члены правительства и военные создали все условия.

Если будет хоть один выстрел – полная ответственность на оккупантах.

А как отвечает мир – вы уже увидели. Мощно. Санкционные пакеты.

Утром говорил с премьером Канады Джастином Трюдо. Есть полное понимание. Полная поддержка.

Ночью вернулась наша делегация из Беларуси по переговорам.

Заслушаю их доклад.

Будем готовиться к следующим раундам переговоров.

Ради Украины.

Ради мира.

И напоследок.

Относительно нашего единства.

Такого нужного именно в это время.

Мы получаем уже много сигналов о том, что некоторые в Украине решили, что могут уже не бороться. Вместе со всеми. И пробуют как-то отдельно, за что-то свое личное, за какую-то собственную выгоду...

Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию.

А некоторые другие – снова работают на раскол, вопреки единству.

Хочу сказать одно и только раз: я вижу, что вы делаете.

Если я услышу еще один сигнал, ответ будет скорым.

Как и положено в военное время.

Слава Богу, наши люди во всем и у всех уже разобрались.

Слава Украине!" – сказал президент.

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