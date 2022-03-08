Послы ЕС согласовали новый пакет санкций в отношении России и Белоруссии

Там и санкции в отношении олигархов и отказ от российского газа.

Новые санкции против России и Белоруссии согласовали в Евросоюзе. Среди них – финансовые ограничения и персональные санкции против приближенным к Путину олигархов. Отказываться от российских энергоносителей в Европе будут, но постепенно.

Об этом рассказала корреспонденту «Радио Свободы» Звездную Степаненко для ТСН.

Европа готовится усилить давление на Россию, чтобы она прекратила свою беспрецедентную агрессию против Украины. После ЕС согласовали новый пакет санкций.

Следовательно, собираются ограничить доступ к системе "СВИФТ" Беларуси, с чьей территории запускали ракеты по Украине. Но не всей страны, только трех белорусских бангков. Что касается России, хотят ударить и по морскому сектору, запретить экспорт морских технологий из Евросоюза в страну-агрессорку.

А еще усилить мониторинг криптовалюты, чтобы перекрыть его использование россиянами, которые попытаются обойти санкции ЕС.

Черный список лиц, приближенных к Владимиру Путину, также продлят. Добавят туда еще несколько олигархов и депутатов, имена пока неизвестны. Европейские лидеры признают: уже введенные ограничения не оказали нужного эффекта. Понадобится, говорят, время.

Аналитики одной из крупнейших финансовых корпораций мира Морган Стэнли действительно прогнозируют России дефолт в конце апреля. Чтобы процесс ускорить, и чтобы денег на войну против Украины не было уже сейчас, Киев призывает партнеров максимально давление усиливать. Глава украинской дипломатии хочет эмбарго на российскую нефть и газ. И ее импорт уже запретил сегодня американский президент. Впрочем, к этому пока не готовы в европейских столицах.

Эту идею, в частности, накануне отвергла Германия, что самое активное – из всех европейских стран – покупает российское сырье. И от этого невозможно отказаться за одну ночь, заявил канцлер, однако заверил, что его страна пытается реализовать планы по использованию альтернативных источников энергетики. Еврокомиссия со своей стороны предложила двигаться в этом направлении всем странам, чтобы сократить зависимость от российского газа как можно скорее.

В настоящее время более 40 процентов голубого топлива ЕС импортирует из России. Но нельзя, считает руководство ЕС, зависеть от постоянно угрожающей страны. Пакет включает в себя ориентацию на возобновляемые источники энергии, переход на биотопливо и водород. И если все страны консолидированно сосредоточатся на внедрении этих мер, уже к концу этого года смогут сократить поставки из России на две трети, прогнозируют в Еврокомиссии.

И уже вполне серьезно предполагают, что если Путин таки заграбастает себе Украину, его следующими жертвами могут стать Латвия, Литва, Эстония. Именно поэтому там настаивают на строжайших санкциях.