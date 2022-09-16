Посмотрим, чем оно у них закончится: Путин впервые прокомментировал успешное контрнаступление ВСУ

Глава Кремля Путин в очередной раз грозит Украине. Он заявил, что не намерен останавливать так называемую "спецоперацию" на территории Украины и "посмотрит, чем закончится" контрнаступление украинской армии.

Об этом глава Кремля сказал на саммите Шанхайской организации сотрудничества, пишут российские средства массовой пропаганды.

"Мы видим активность на разных направлениях. Киевские власти объявили о том, что они начали активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, чем они у них закончатся", — заявил кровавый "фюрер".

Следует отметить, что в Министерстве обороны РФ бегство своих войск из Харьковской области объяснили так называемой операцией "сворачивания". Как заявляют в России, якобы военное руководство РФ решило "перегруппировать" свои подразделения в районах Балаклеи и Изюма "для наращивания усилий в Донецком направлении".

Между тем, Вооруженные силы освободили почти всю Харьковскую область от российских преступников. По уточненным данным Офиса президента, Вооруженные силы освободили от врага 421 населенный пункт.

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