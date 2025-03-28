"Посмотрим, что будет дальше": Трамп отреагировал на атаки иранских дронов по Украине

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в Белом доме анализируют отчеты о массированных атаках по Украине дронами иранского производства. Некоторые из этих дронов, по его мнению, «очень эффективны».

Об этом он заявил на пресс-конференции в овальном кабинете в пятницу, 28 марта.

На вопрос журналиста, почему Белый дом ничего не делает с ежедневными атаками иранских дронов на Украину, убивающими мирных украинцев, Трамп ответил: «Что ж, мы посмотрим, что будет дальше».

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«Я получаю отчеты об этом, и мы их анализируем. Вы правы, Иран производит много беспилотников, некоторые из них очень эффективны. Но Иран занимает первое место в моем списке объектов, за которыми нужно следить», — отметил Трамп.

Но по его дальнейшим словам стало понятно, что «следит» он не за поставками иранских дронов России, а за ядерным соглашением между Тегераном и Вашингтоном.

«Недавно я направил им письмо. И я сказал, что вам так или иначе придется принять решение [о ядерном соглашении — ред.] И нам придется либо говорить об этом, либо очень плохие вещи произойдут с Ираном. И я не хочу, чтобы это произошло. Я предпочитаю — и я не говорю это по причине силы или слабости — я предпочитаю, чтобы мы договорились с Ираном. Но если мы этого не решим, с Ираном случатся плохие вещи», — заявил Дональд Трамп.

Впрочем, вопрос военной помощи Ирана России так и остался без ответа.

Напомним, Илон Маск назвал мирный план Трампа «единственным, что сработает» для окончания войны в Украине. В то же время миллиардер «обиделся» на тех, кто критикует Трампа, а сам не знает, как остановить войну.