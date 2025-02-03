"Посмотрим, кто из нас сильнее": командующий Сил беспилотных систем назвал цель украинской армии

Полковник также подчеркнул, что Россия уже ничем не может удивить Украину.

Украинской армии нужно посадить русский в окопы. Тогда уже можно будет посмотреть, кто сильнее.

Полковник, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский сказал об этом в интервью "Радио Свободе".

По словам Сухаревского, украинской армии нужно посадить русский так же в окопы. Тогда можно будет посмотреть, кто из нас сильнее. Он также заверил, что сильнее окажемся мы.

"Просто нужно не сдаваться и понимать, что, в отличие от них, от их захватнической войны, мы ведем войну за наше выживание, за наши ценности, за то, за что боролись наши предки все эти века. Красные линии? ** на них", — сказал полковник.

Вадим Сухаревский высказался по поводу "красных линий", которыми запугивает российский президент РФ Путин Украину и Запад. Полковник подчеркнул, что Россия уже ничем не может удивить Украину.

"Украина прошла за эти 10 лет путь просто колоссальный. И мы все время противодействуем Путину. Он воюет с нами с момента своего прихода к власти", – ответил командующий.

Ранее Вадим Сухаревский также заявил, что Украина использует лазерное оружие против российских объектов. Эти технологии, по словам командующего ССС, уже поражают на определенной высоте определенные объекты окупантов.

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