"Посмотрим, способны ли в Москве услышать": Зеленский рассказал о гуманитарном грузе в Мариуполь

"Посмотрим, способны ли в Москве услышать": Зеленский рассказал о гуманитарном грузе в Мариуполь

Колонна уже близко.

Сегодня, 13 марта, в Мариполь должны доставить гуманитарный груз. Колонна уже близко.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Украина борется героически. Уже почти 125 тысяч человек мы вывезли гуманитарными коридорами на безопасную территорию. Наш гуманитарный груз, наша гуманитарная колонна в 2 часах от Мариуполя. Всего-навсего 80 км. Мы делаем все, чтобы преодолеть сопротивление оккупантов, которые блокируют даже священников православной церкви. Они сопровождают этот важтаж – еду, воду, медикаменты. 100 т самого необходимого Украина отправила своим гражданам. Все дипломатические усилия, чтобы груз пришел. Посмотрим, способны ли в Москве услышать", — сказал он.

Зеленский добавил: "Понимаем, всем украинцам сейчас очень тяжело, всем 40 миллионам. Но мы победим, и это 100%".

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что за 18 дней в Украине российские оккупанты потеряли больше чем в обеих чеченских войнах.

ТСН.ua

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