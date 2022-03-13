"Посмотрим, способны ли в Москве услышать": Зеленский рассказал о гуманитарном грузе в Мариуполь

Колонна уже близко.
Сегодня, 13 марта, в Мариполь должны доставить гуманитарный груз. Колонна уже близко.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Украина борется героически. Уже почти 125 тысяч человек мы вывезли гуманитарными коридорами на безопасную территорию. Наш гуманитарный груз, наша гуманитарная колонна в 2 часах от Мариуполя. Всего-навсего 80 км. Мы делаем все, чтобы преодолеть сопротивление оккупантов, которые блокируют даже священников православной церкви. Они сопровождают этот важтаж – еду, воду, медикаменты. 100 т самого необходимого Украина отправила своим гражданам. Все дипломатические усилия, чтобы груз пришел. Посмотрим, способны ли в Москве услышать", — сказал он.
Зеленский добавил: "Понимаем, всем украинцам сейчас очень тяжело, всем 40 миллионам. Но мы победим, и это 100%".
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что за 18 дней в Украине российские оккупанты потеряли больше чем в обеих чеченских войнах.
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