"Посмотрите, что-то ударило в щеку": у бойца ВСУ в зубах застрял пуля (фото)

У военного ВСУ, которого доставили в стабилизационный пункт вблизи передовой, обнаружили пулю в челюсти вместо двух зубов.

Об этом сообщила народная депутат восьмого созыва, волонтер, общественный деятель Оксана Корчинская в Facebook и обнародовала рентгеновский снимок воина.

"Жизнь и чудеса нашего прифронтового стабпункта... Одновременно привозят девятерых раненых. Врачи стабилизируют самых тяжелых. Осматриваем легких, один говорит: дайте покурить и отпустите обратно на позиции, только посмотрите, потому что что-то ударило в щеку (на этом месте небольшой порез без кровотечения), выбило два зуба", — рассказала она.

По словам волонтера, военный еще и переживал, что нужно будет к стоматологу ехать.

"Делаем рентген, вместо двух зубов в челюсти застряла пуля. Ну, так себе имплант", — написала Корчинская.

Волонтер показала рентгеновский снимок бойца, где видна пуля, застрявшая в челюсти / Фото: facebook.com/korchynskaoksana

Напомним, в Украине создадут внештатные военно-врачебные комиссии.

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