"Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи": Зеленский — к матерям военных РФ (фото)

Зеленский показал жуткие фото из Бучи.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к матери российских военных, которые пытают, издеваются и убивают мирных украинцев.
Об этом глава государства написал на своей странице в Telegram и опубликовал ужасные кадры преступлений российских военных.
"Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла.
Буча, Киевская область. Теперь. Россия пришла. Советую посмотреть матерям русских военных. Посмотрите, каких уродов вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи", — написал глава государства.
Напомним, в Буче волонтеры сотнями собирают тела застреленных людей : сюда впервые довезли гуманитарку. Жестокие убийства мирных жителей уже назвали Бучанской резней.
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