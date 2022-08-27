Посол Британии оригинально выразила приверженность украинскому "хлопку": фото

Британская дипломатка порадовалась "хлопку", который в последнее время не дает покоя военным РФ.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс остроумно поддержала Украину, которая продолжает защищать свою Независимость в полномасштабной войне с Российской Федерацией.
В пятницу, 26 августа, в своем Twitter опубликовала снимок с веткой хлопка, который сейчас ассоциируется со взрывами на российских военных объектах.
Судя по опубликованному фото, британскую дипломатку, как и всех украинцев, радует "хлопок", который в последнее время не дает покоя агрессору.
У меня недавно обнаружена приверженность этому растению pic.twitter.com/JHFV2vn9Gq— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 26, 2022
"У меня недавно обнаружена приверженность этому растению", — подписала Мелинда Симмонс многозначное фото посол.
Ранее в ролике с поздравлением ко Дню Независимости Украины она составляла букет из подсолнечников и хлопка. Дипломатка отметила, что даже в условиях войны украинцы сохраняют чувство юмора и создают новые символы сопротивления.
Напомним, последний месяц лета в аннексированном Россией Крыму прошел неспокойно. Только в течение одной недели в разных районах полуострова на нескольких военных объектах произошел "хлопок".
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