Посол ЕС сообщил, после чего будет принято решение о вступлении Украины в Евросоюз

Еврокомиссия приступила к работе над анализом, как попросили государства-члены.
Украина ожидает оценки, после чего будет принято решение о ее вступлении в Европейский Союз.
Об этом в интервью CNN рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
"Европейская комиссия начала работу над анализом, как попросили государства-члены. Эта работа фокусируется на том, отвечает ли Украина двум основным критериям для членства в ЕС: функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика", — заявил посол.
Как сообщалось, Зеленский заявил, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС уже в ближайшее время.
Напомним, Шмыгаль рассказал, когда Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС.
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