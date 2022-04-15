Посол ЕС сообщил, после чего будет принято решение о вступлении Украины в Евросоюз

Посол ЕС сообщил, после чего будет принято решение о вступлении Украины в Евросоюз

Еврокомиссия приступила к работе над анализом, как попросили государства-члены.

Украина ожидает оценки, после чего будет принято решение о ее вступлении в Европейский Союз.

Об этом в интервью CNN рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Европейская комиссия начала работу над анализом, как попросили государства-члены. Эта работа фокусируется на том, отвечает ли Украина двум основным критериям для членства в ЕС: функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика", — заявил посол.

Как сообщалось, Зеленский заявил, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС уже в ближайшее время.

Напомним, Шмыгаль рассказал, когда Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС.

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