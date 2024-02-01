Посол ЕС в Австрии шокировал заявлением о помощи Украине со стороны Соединенных Штатов

События в США вокруг нового пакета поддержки Украины должны побуждать Европу двигаться быстрее и решительнее, а также быть готовыми к тому, что обязательства со стороны США рано или поздно могут стать менее сильными.

Об этом заявил в интервью Укринформу глава представительства Еврокомиссии в Австрии, бывший генеральный секретарь этого европейского институции Мартин Зельмайер.

"Байден способен преодолеть блокаду"

Как и в некоторых странах мира, в США сейчас проходят внутриполитические дискуссии, которые являются неотъемлемой частью демократии. Но я абсолютно уверен в способности администрации Байдена преодолеть нынешнюю блокаду”, — прокомментировал Зельмайер ситуацию вокруг заблокированного в Конгрессе США пакета помощи Украине.

Европа должна приготовиться

По его словам, у Евросоюза есть особые обязательства по поддержке Украины и должен быть готов к возможному уменьшению помощи Киеву с американской стороны.

“Европа является непосредственным соседом Украины, с которым мы тесно ассоциированы и имеем амбициозное торговое соглашение. Украина — это очень близкая нам страна в правовом, политическом и экономическом планах. Поэтому мы, конечно, имеем особые обязательства по ее поддержке. И мы также должны быть готовы к тому, что обязательства со стороны США рано или поздно могут стать менее сильными», — сказал он.

На этом фоне Зельмайер отметил, что Европейский Союз с его 27 странами-членами уже является крупнейшим донором Украины — "Украина получает примерно вдвое большее финансирование от ЕС и его стран-членов, чем от США". Соединенные Штаты, с другой стороны, оказывают очень сильную поддержку в военной сфере, “поскольку они все же являются главной военной мощью в мире”.

“События в США должны побуждать нас двигаться быстрее и решительнее в Европе. Слава Богу, европейцы жили без войн на протяжении многих десятилетий. И потому деньги вкладывались в образовательные и социальные системы — что уникально в мире — и меньше — в военную сферу. Однако мы также должны думать о нашей безопасности, которая не дается даром. Все страны ЕС в настоящее время увеличивают свои инвестиции в безопасность и оборону. Мы называем это "поворотным моментом" в Европе", — заявил посол ЕС.

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Планы Еврокомиссии

Кроме того, он указал на укрепление европейской составляющей НАТО, в частности, благодаря вступлению в Альянс Финляндии и Швеции. “Также работа ведется в рамках Европейского Союза, чтобы увеличить инвестиции в трансграничное оборонное производство. В конце концов, для интегрированной, оперативно совместной обороны нашего континента нет смысла в том, что в ЕС производится более 100 разных систем вооружений и более 30 разных танков», — сказал Зельмайер.

По его словам, Европейская комиссия хочет создать общую систему оборонных закупок, "чтобы наладить трансграничное сотрудничество и добиться большего синергетического эффекта".

За последние месяцы в этом направлении уже многое произошло. Война против Украины стала ужасающим, но необходимым тревожным звонком.

Три года назад такая программа как ASAP, совместная программа ЕС по закупке боеприпасов, была бы немыслимой. Если сравнить, где мы были несколько лет назад, то, возможно, сейчас мы двигаемся недостаточно быстро, но мы двигаемся гораздо быстрее”, — заявил посол ЕС в Австрии.

Напомним, директор ЦРУ заявлял, что США "убьют в свои ворота", прекратив помощь Украине. Он отметил, что Россия уже проиграла войну во многих аспектах, потому что потеряла более 315 тысяч российских военных и две трети танков от своего довоенного парка. Россия даже не приблизилась к своей цели захватить Киев и покорить Украину.

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