Посол Ирана лишен аккредитации в Украине: ответ МИД на удары иранскими дронами

По поручению президента Зеленского в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине.

В пятницу, 23 сентября, после того, как российские оккупанты применили для ударов по территории Украины дроны-камикадзе иранского производства, украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В сообщении говорится, что в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине.

"Иранской стороне было заявлено, что поставка иранского вооружения России для его дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и Сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины", — отметили в украинском.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что поставки оружия России для ведения войны против Украины являются недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана.

"В ответ на такой недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также значительно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве", — говорится в сообщении.

Напомним, российские войска атаковали Одессу 23 сентября иранскими дронами-камикадзе из акватории Черного моря. В результате атаки оккупантов погиб один человек.

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