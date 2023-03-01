Посол Израиля в Украине рассказал о недостатках системы раннего оповещения и какие ракеты она может не обнаружить

С начала полномасштабного вторжения России Израиль оказывал Украине только гуманитарную помощь, отказывая Киеву в военной технике и не допуская передачи третьими странами оружия, содержащего израильские комплектующие. Однако недавно стало известно, что Украина получит израильские технологии, связанные с разумным оповещением о ракетах и дронов.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью BBC рассказал, что важным вопросом остается то, что Украине нужно адаптировать эту систему оповещения, поскольку ее территория намного больше территории Израиля, здесь другие угрозы.

"Но я уверен, что эта система будет не просто работать, а будет спасать жизнь, и я надеюсь, что это произойдет в скором времени. Министр, когда был здесь, подчеркнул, что это произойдет в ближайшее время, я не могу назвать конкретные сроки, потому что процесс адаптации системы займет некоторое время", — отметил он.

Бродский также объяснил, что смысл этих систем состоит в том, чтобы точнее указать место, куда нацелена ракета или иранский дрон. Благодаря израильской системе оповещения можно не оглашать воздушную тревогу по всей территории Украины, потому что будут точные координаты целей вражеских ракет или беспилотника.

"Это приведет к тому, что люди будут более ответственно относиться к тому, что в случае воздушной тревоги нужно идти в убежище, потому что они будут понимать, что в этом конкретном районе или на этой конкретной улице существует опасность удара, поэтому это не просто общая ракетная угроза, это угроза конкретному району, конкретному месту", — подчеркнул посол.

Однако Михаэль Бродский отметил, что пока неизвестно, сможет ли эта система оповещения замечать различные типы ракет, поскольку в Израиле сейчас нет угроз обстрела баллистическими ракетами, крылатыми ракетами.

"Мы сталкиваемся с более примитивными ракетами, которыми нас обстреливают из сектора Газа", – резюмировал он.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может в ближайшее время приехать в Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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