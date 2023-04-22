Посол Китая сделал скандальное заявление по Украине: ему ответили

Во Франции китайский посол Лу Шайе заявил, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", потому что нет соответствующего международного соглашения, которое ратифицировало их статус.

Более того, он сказал и то, что Крым был сначала "русским полуостровом".

Украинский дипломат Вадим Омельченко жестко ответил на выпад китайского коллеги, мол, у него есть очевидные проблемы с географией.

"Такие заявления идут вразрез с позицией китайской столицы "по усилиям по возобновлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН", — написал Омельченко в своем Twitter-аккаунте.

Омельченко подчеркнул, что "вопрос Крыма", как всегда, оказался показательным. По его словам, "советской империи больше не существует, а история двигается дальше".

"В следующий раз хорошо было бы расширить его вопросом "Кому принадлежит Владивосток?". Здесь нет места двусмысленности. Крым – это Украина", — отметил украинский дипломат.

На неоднозначное заявление своего посла отреагировало и министерство иностранных дел Эстонии. Министр иностранных дел выразил сожаление по поводу такой позиции китайского дипломата.

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