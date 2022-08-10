Посол рассказал, как украденное из Украины зерно перевозят в Сирию и Ближний Восток

Через страны Ближнего Востока с участием российских оккупационных войск прошли 87 судов-зерновозов с украденным у Украины зерном.

Во главе с Россией действует преступная система, постоянно перевозящая краденое зерно из Украины.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ливане Игорь Осташ на брифинге.

"Это может быть через Турцию, это может быть напрямую в Сирию, это может быть в другие страны Ближнего Востока. Но это такая преступная сделка, в которой принимают участие, конечно, россияне, оккупационные войска РФ в Украине. Конечно, сирийские, российские в основном суда и не только", — сообщил он.

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Осташ отметил, что недопущение разгрузки в Ливане сирийского судна Laodecia, везшее украденную РФ украинскую муку и ячмень, является большой победой для Украины. По его словам, поставки этой партии сельхозпродукции заказали бизнес-структуры, а не государственные представители Ливана.

"Очень важно обращаться (в случае таких краж. – Ред.) к международному морскому праву. Потому что практически все время эти суда, которые загружаются в Крым, идущие по этим преступным маршрутам, исключают свои AIS, транспондеры, маячки для того, чтобы быть невидимыми, и это уже сигнал к тому, что идет нелегальная работа, нелегальный бизнес, есть попытка что-то скрыть, избежать ответственности", — рассказал Осташ.

Осташ подчеркнул, что такие события нуждаются в разработке в рамках Международной морской организации правил реагирования на кражи продовольствия, чтобы попытаться создать преграды для правонарушителей.

Напомним, из украинского порта в Турцию и Южную Корею отправились два судна с зерном.

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