Посол РФ устроил истерику в эфире BBC: заявил, что "Россия еще всерьез не воюет и победит Украину"

Когда представитель кремлевского режима услышал правду о войне против Украины, набросился на журналистку.

Посол России в Великобритании Андрей Келин во время интервью в эфире BBC устроил истерику и угрожал журналистке прекратить разговор из-за правды о войне РФ против Украины. Также он утверждал, что "Россия еще всерьез не воюет" и пообещал "победить" Украину.

Об этом он сказал в интервью программе "Воскресенье с Лаурой Кенссберг" на BBC.

Андрей Келин обвинил Великобританию в том, что она способствует "эскалации" 15-месячного "конфликта", снабжая Киев ракеты дальнего радиуса действия и помогая "киевскому режиму" получить истребители.

Он в истерике заявил, что ядерная Москва имеет "огромные ресурсы" и, несмотря на продолжающуюся уже больше года войну, его страна еще не "начала воевать очень серьезно". Келин утверждал, что оккупационная армия в конце концов "победит" Украину.

"Россия в 16 раз больше Украины — у нас огромные ресурсы. Мы еще не начали воевать очень серьезно", — сказал представитель кремлевского режима.

Келин угрожал прекратить интервью, потому что Кенссберг задавала ему жесткие вопросы.

Она сказала ему: "При разговоре с вами сегодня днем вы с удовольствием повторяете утверждения, которые были опровергнуты, с удовольствием пытаетесь уклониться от ответов на вопросы, с удовольствием вводите в заблуждение нашу аудиторию относительно правды — возможно, вы даже лжете себе о том, что происходит на самом деле".

"Я думаю, вам сказали, что если вы еще раз попытаетесь меня оскорбить, мы просто прекратим это интервью", – сказал посол РФ в Британии.

Напомним, посол России в Великобритании Андрей Келин повторил очередной бред об "условиях мира" с Украиной. Он заявил, что "наше государство не должно угрожать РФ", а окупантов, чтобы "не дискриминировали".

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