Посол РФ в Британии рассказал, в каком случае Путин может применить ядерное оружие в Украине

Посол РФ в Британии рассказал, в каком случае Путин может применить ядерное оружие в Украине

Посол РФ в Великобритании предупредил, что Россия может использовать ядерное оружие, если их существование будет под угрозой.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва может превратить Украину в "ядерные отходы", если "ощутит угрозу потерь на поле боя".

Об этом он сказал в разговоре с BBC .

"Тактическое ядерное оружие в соответствии с российской военной доктриной в подобных конфликтах вообще не используется", — ответил посол на вопрос ведущего, верит ли он, что тактическое ядерное оружие применимо в войне в Украине.

Когда российский дипломат ушел от прямого ответа, журналист продолжил: " Так вы не верите, что это произойдет? Вы можете категорически сказать, что этого не будет?". На что Андрей Келин ответил:

"У нас очень строгое положение относительно применения тактического ядерного оружия, и это преимущественно, когда существование государства оказывается под угрозой".

Журналист иронически заметил, что именно это, по версии Кремля, и было причиной нападения на Украину 24 февраля, посол ответил:

"Да, и мы справимся с этим посредством обычной операции, ограниченной обычной операции".

Он также заявил, что не верит в заявление российского пропагандиста Дмитрия Киселева, недавно заявившего в эфире, что "одна российская ядерная ракета может погрузить Британию в морские глубины и превратить все, что от них останется, в радиоактивную пустыню".

Напомним, 27 мая Зеленский заявил, что мир готовится к вероятному применению Россией тактического ядерного оружия .

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