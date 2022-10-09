Посол США жестко ответила Беларуси на провокационное заявление по Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала обвинение белорусской стороны о якобы подготовке Украиной удара по ее территориям.

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что именно Беларусь после полномасшабного вторжения РФ предоставляет стране-агрессору свои территории для обстрелов мирных городов Украины.

Об этом политик написала в Twitter.

"Выясним, кто же на кого нападает — Россия нарушила суверенитет Украины и наносит удары, которые убивают мужчин, женщин и детей, пока они спят, а Беларусь позволяет использовать свою территорию для поддержки вторжения России в Украину", — пишет посол США в Украине", — говорится в сообщении Бриджит Бринк.

Беларусь в войне против Украины

Беларусь участвует в войне против Украины с 24 февраля. Именно с территории Беларуси на Киев пошли в наступление войска России. Оттуда же РФ запускает по Украине ракеты.

Напомним, после того как в начале октября диктатор Александр Лукашенко официально признал участие Беларуси в войне против Украины, министр обороны РБ Виктор Хренин заявил, что войска их страны совместно с оккупационной армией РФ "готовы защищать Союзное государство". Хотя белорусский министр прямо не указал, что его страна готова напасть на Украину, он все же призвал "стороны к мирному урегулированию" в Минске.

Уже вечером 8 октября стало известно, что МИД Беларуси вызвал посла Украины в Минске Игоря Кизима и вручил ноту из-за якобы подготовки Украины к удару по территории Беларуси.

В украинском МИД подчеркнули, что Украина никогда не посягала на чужие территории. В МИД считают такое заявление возможной частью российского плана провокации, а также призвали белорусский народ не поддаваться на провокации.

Кроме того, уже 9 октября представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий предупредил, что Россия пытается вовлечь Беларусь в открытую войну с Украиной. Сейчас у границы с Украиной сосредоточено 6 батальонов вражеских войск. Впрочем, сколь долго будет такая ситуация, пока неизвестно, это будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте.

В свою очередь министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас 9 октября заявил, что в Беларуси начали заявлять о якобы угрозе нападения с территории Украины, поскольку Россия хочет заставить Украину оттянуть свои войска по горячим направлениям на северные границы.

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