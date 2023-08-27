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Посол Украины в Германии назвал причины "медленного контрнаступления": при чем здесь Запад

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Посол Украины в Германии назвал причины "медленного контрнаступления": при чем здесь Запад

Алексей Макеев / Фото: Facebook Алексея Макеева

Дипломат объяснил ситуацию во время контрнаступления.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев среди причин "медленного контрнаступления" назвал нерешительность Запада в передаче Украине современного оружия. Пока цивилизованные страны сомневались в некоторых видах оружия, оккупанты возвели мощные линии обороны.

Об этом он сказал в интервью немецкому вещателю Deutschlandfunk.

Макеев отметил, что на подготовку украинских военных ушло очень много времени. Это дало оккупантам возможность хорошо выстроить линии обороны, в частности, минно-заградительные поля.

"Одним из последствий промедлений Запада стало то, что это дало Москве время укрепить российские позиции на захваченных украинских территориях и защитить их изменчиво-взрывной заградительной полосой, ширина которой кое-где достигла 20 километров", — пояснил дипломат.

Алексей Макеев добавил, что Украине нужны F-16 и ракеты Taurus. Он также подчеркнул, что западные партнеры не принуждают Украину к переговорам с РФ.

Напомним, аэродром в Курске ночью атаковали 16 дронов.

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Дата публикации
Просмотры
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