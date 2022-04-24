Посол Украины в Германии опубликовал фото погибшей в Одессе девушки с 3-месячным младенцем

Посол Украины в Германии Андрей Мельник у себя в Twitter опубликовал фото молодой мамы Валерии Глодан, которая вместе с трехмесячной дочерью и ее бабушкой погибла в результате ракетных обстрелов Одессы 23 апреля.

Свой пост с фото Мельник адресовал руководству страны, отметив, что пока они сомневаются в предоставлении современного немецкого оружия для Украины, Россия тем временем убивает все больше украинских женщин и детей.

"Уважаемое правительство светофора (так называют коалицию в немецком парламенте, состоящую из разных политических сил – прим.ред), пока вы восемь недель колебались с современным немецким оружием для Украины, России разрешено убивать новых украинских женщин и детей каждый день. Как эту молодую маму с ребенком вчера в Одессе под ракетным обстрелом. Ах, вы не хотите ядерной войны. Окей", — написал Мельник.

Liebe Ampel-Regierung, während Sie seit ACHT Wochen mit schweren modernenWaffen für die Ukraine zögern, darf Russland один Tag neue Frauen & Kinder ermordern. Wie diese junge Mutter mit ihrem Baby, gestern im Raketenbeschuss, в Odesa. Ach so, Sie wollen keinen Atomkrieg. OK pic.twitter.com/DyBlivqCpY — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 24 апреля 2022

Напомним, ранее Германия заявила, что напрямую не будет поставлять тяжелое вооружение Украине, однако сейчас ведет переговоры с партнерами в ЕС и НАТО, которые могут отдать нам вооружение советского производства в обмен на новую технику немецкого производства. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт отметила, что причиной отказа Украине являются якобы недостаточные запасы Бундесвера — вооруженных сил ФРГ.

Между тем, в Германии растет недовольство позицией канцлера Олафа Шольца относительно очередного блокирования поставок в Украину тяжелого вооружения и оппозиция может воспользоваться этим и выразить недоверие главе немецкого правительства, подняв в Бундестаге вопрос о дополнительном вооружении Украины.

Читайте также: