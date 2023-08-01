Посол Украины в Германии призвал защитить зерновозы от России: назван вероятный сценарий

Уже сейчас у Украины есть зерно для 400 млн человек.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал оградить зерновозы от России по примеру борьбы с пиратами в Африке.

Об этом пишет российский BILD.

По словам посла, Украина может снабжать продовольствием многие страны мира. Уже сейчас в стране есть зерно для 400 млн. человек. Но сухопутные маршруты по экспорту не смогут заменить морской путь, уверен посол.

Поэтому он призывает провести в Черном море операцию по защите зерновозов от РФ, подобную борьбе с пиратами у берегов Африки.

"Сейчас Россия отрезала все эти пути. Дуная, железной дороги и автомобильной дороги теперь будет недостаточно. Если бы НАТО защищала украинские грузовые и торговые суда, проходящие по Черному морю, это было бы очень хорошим знаком, подобно тому, как НАТО и ЕС защищали или защищают морские пути от пиратства в Средиземном море или на Африканском Роге. А сейчас ни одно судно в Черном море не чувствует себя безопасно и свободно", — подчеркнул Макеев.

Напомним, что Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за высказываний Марчина Пшидача.

Читайте также: