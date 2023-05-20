Посол Украины возмутился заявлением МИД Польши о том, как Зеленский должен "извиниться за Волынь"

В МИД Польши заявили, что Украина не взяла полной ответственной за Волынскую трагедию.

Посол в Польше Василий Зварыч возмущен попытками навязать Украине и президенту Владимиру Зеленскому отношение к ситуации с Волынской трагедией 1943 года.

Об этом он написал в Facebook.

Посол прокомментировал интервью представителя министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясины портала Onet, который сказал, что со стороны президента Украины "не хватает понимания" важности темы Волыни для поляков.

"Президент Зеленский должен взять на себя больше ответственности, чем Украина… Извиниться и попросить, пожалуйста, прощения. Эта формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, и ее до сих пор не хватает", – сказал Ясин.

Также, по его словам, Польша взяла ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев, а наше государство этого не сделало.

В ответ украинский посол заявил, что любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать в отношении нашего общего прошлого, "неприемлемы и досадны".

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"Мы помним историю, готовые к диалогу и взаимному пониманию, и в то же время призываем к уважению и взвешенности в заявлениях, особенно в сложной реальности геноцидной российской агрессии против украинского народа", – подчеркнул Зварич.

Ранее экспосол Украины в Германии Андрей Мельник подверг жесткой критике действующего посла Алексея Макеева, заявив, что тот "растоптал все", что Мельник сделал во время работы в Берлине "потом и кровью". Макеев ответил.

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