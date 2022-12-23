Посол в Турции рассказал о состоянии командиров из "Азовстали": ограниченное передвижение и коммуникации

Украина опасается из-за вероятных покушений на командиров из "Азовстали".
Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что освобожденные из российского плена командиры "Азовстали" сейчас находятся в комфортных условиях и ожидают прибытия своих семей на Новый Год.
Об этом пишет "Радио Свобода".
Украинский посол рассказал, что командиры снабжены медикаментами, питанием и спортивными тренажерами. В общем, их состояние улучшается.
"Что, конечно, ограничено – это передвижение и свободный доступ к коммуникациям с внешним миром. Это, прежде всего, связано с вопросами безопасности, поскольку есть информация об угрозе их физического уничтожения", — сказал посол Украины в Турции.
Василий Бондарь добавил, что он надеется, что командиры "Азовстали" могут выйти в публичное пространство, чтобы продемонстрировать, как они выглядят после плена.
Освобождение из плена командиров "Азовстали": что известно
21 сентября стало известно об обмене пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.
Командиры "Азовстали" должны до конца войны находиться в Турции. Это было одно из условий обмена.
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