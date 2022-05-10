Посол заверил, что Венгрия не имеет территориальных претензий относительно Закарпатья

Венгрия не имеет территориальных претензий относительно Закарпатья и полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Венгрия не имеет никаких территориальных претензий по Закарпатью. Россия является страной-агрессором, военным агрессором. И в Венгрии полностью поддерживают территориальную цельность и суверенитет Украины.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью телеканалу "Эспрессо"

"У нас нет никаких территориальных претензий, если речь идет о Закарпатье", — сообщил посол.

Он также подчеркнул, что Россия является страной-агрессором, военным агрессором. И в Венгрии полностью поддерживают территориальную цельность и суверенитет Украины.

“Мы полностью осуждаем все нарушения прав человека в отношении граждан Украины. Мы призываем международное сообщество, а также украинскую сторону провести расследование этих нарушений. Мы выступаем за мир”, — заявил Ийдярто.

Напомним, что Ийдярто заявил, что его страна поддержит вступление Украины в Европейский союз, когда начнется процедура рассмотрения соответствующих вопросов.

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