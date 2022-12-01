Посольства Украины получают угрозы: Кулеба рассказал о загадочных конвертах с красной жидкостью

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что инцидент со взрывом на территории украинского посольства в Мадриде не одинок. Еще три украинских дипломатических ведомства получили конверты, пропитанные красной жидкостью.

Об этом он сказал 1 декабря в эфире телемарафона.

Кулеба подчеркнул, что украинские посольства получают угрозы в конвертах, пропитанных красной жидкостью. Он добавил, что Украина анализирует полученное содержание и отметил, что это свидетельствует о том, что наше государство боятся, если атакуют дипведомства "бомбами и сатанинскими вуду-материалами". Таким образом, наших дипломатов пытаются запугать.

"Пока что комментировать, мы скоро выйдем с официальной позицией на эту тему. Скажем так, внутри этих конвертов символическая угроза, переданная Украине. Могу лишь сказать, что все конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью", — пояснил Кулеба.

Взрыв в украинском посольстве в Испании

В среду, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. Из-за этого пострадал один из сотрудников дипломатического ведомства.

Кроме нашего посольства, посылки со взрывчаткой получили канцелярия премьера Испании, авиабаза, поставляющая нашей стране разведданные, и несколько часов назад посольство США. Это уже шестая такая посылка, все предыдущие имели признаки того, что их мог отправить тот же адресант.

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