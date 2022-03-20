Посольство США назвало преступлением уничтожение оккупантами культурного наследия в Украине

Уничтожение или повреждение военными РФ важных исторических, культурных и религиозных памятников тоже является преступлениями.

Посольство США в Украине заявило, что уничтожение оккупантами культурных памятников – это тоже преступление.

Об этом посольствонаписало в Twitter.

"Варварское вторжение России также привело к уничтожению или повреждению важных исторических, культурных и религиозных памятников. Это тоже преступления", — говорится в сообщении.

Напомним, Минкультуры просит фиксировать преступления оккупантов против культурного наследия Украины.

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