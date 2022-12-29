Утро 29 декабря для украинцев началось с масштабной воздушной тревоги.

Посольство США в Украине отреагировало на очередную массированную ракетную атаку россиян по территории Украины, которую оккупанты совершили утром 29 декабря.

Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства в Twitter.

"Кремль продолжает свою кампанию массовых ракетных атак, жестоко используя холод и тьму против Украины. Семьи снова мерзнут, поскольку критически важная инфраструктура и другие объекты по всей стране подвергаются атакам", — отмечается в сообщении.

В то же время американские дипломаты выразили благодарность украинской ПВО за искусную работу и подчеркнули, что Украина победит.

Напомним, что утром 29 декабря Россия совершила очередную уже десятую массированную атаку Украины. По данным Генерального штаба ВСУ, силы противовоздушной обороны уничтожили 54 ракеты из более чем 69, выпущенных оккупантами.

Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, в результате сегодняшней вражеской ракетной атаки в Украине повреждены некоторые объекты генерации и электросети. В частности, энергетический объект в Ивано-Франковской области, а также предприятие ДТЭК.

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