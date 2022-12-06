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Посольство Украины в Румынии получило два подозрительных конверта – пришлось вызвать саперов

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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Посольство Украины в Румынии получило два подозрительных конверта – пришлось вызвать саперов

Фото: pixabay.com

В здание посольства срочно вызвали полицию и саперов.

Во вторник 6 декабря, около 11:00 утра, в посольство Украины в Бухаресте пришло два подозрительных конверта.

Об этом пишет Romania Journal.

На место происшествия были срочно вызваны полиция, служба разведки Румынии (SRI) и пиротехнические группы.

"Команды SRI выехали в посольство Украины сегодня после звонка на линию "112", в котором говорилось, что было получено несколько подозрительных конвертов. Пиротехники приступили к стандартной процедуре их исследования. После проведения пиротехнического контроля будет определено, нужно ли будет их изымать и безопасно транспортировать", — говорится в заявлении SRI.

Письма со взрывчаткой и частями животных в адрес дипучреждений Украины

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. Из-за этого пострадал один из сотрудников дипломатического ведомства. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал, что сверток со взрывчаткой адресовали лично ему.

Посылки со взрывчаткой получили канцелярия премьера Испании, авиабаза, поставляющая Украине разведданные, и посольство США.

1 декабря стало известно, что в Мадриде была обнаружена посылка с бомбой на авиабазе ЕС (SatCen). Это ключевое учреждение в предоставлении стратегической информации ВСУ в войне.

Взрывчатку нашли и в письмах по имени премьера Испании Педро Санчеса.

В испанской полиции заявили, что шесть писем-бомб, посланных за последние дни, кажется, были отправлены из северного города Вальядолид.

В понедельник, 5 декабря, стало известно, что в адрес посольств Украины в Испании снова послали окровавленные конверты, в которых были глаза животных.

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Дата публикации
Просмотры
641
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