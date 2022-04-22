Посольство Великобритании в Киеве заработает на следующей неделе

Посольство Великобритании в Киеве заработает на следующей неделе

Британские дипломаты сохраняли свое присутствие в Украине после эвакуации посольства в середине февраля.

Великобритания откроет свое посольство в Украине на следующей неделе.

Это событие премьер Джонсон анонсировал во время визита в Индию, пишет The Guardian.

Британские дипломаты сохраняли свое присутствие в Украине после эвакуации посольства в середине февраля. Персонал представительства работал во Львове, но не оказывал консульских услуг.

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Вернуть посольство Соединенного Королевства в Киев британские власти решили после освобождения северных областей от российских оккупантов. Джонсон поддержал идею возобновления работы диппредставительства после личного визита в Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на сегодняшний день в разном формате в Киеве уже работают 18 иностранных представительств. Глава государства подчеркнул, что в Киеве возобновили работу представительство Евросоюза и посольства дружественных государств.

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