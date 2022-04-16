"Посредником был лично Эрдоган": Зеленский рассказал, как Россия сорвала эвакуацию из Мариуполя

"Посредником был лично Эрдоган": Зеленский рассказал, как Россия сорвала эвакуацию из Мариуполя

У главы государства нет доверия к переговорщикам по городу.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне отказываются от договоренностей по гуманитарным коридорам из Мариуполя для гражданских и раненых. Не помогло даже личное посредничество президента Турции Реджепа Эрдогана.

Об этом глава государства рассказал в интервью украинским СМИ.

Президент рассказал, что ситуация в Мариуполе не улучшается. Защитники города продолжают оборону, но они дальше полностью заблокированы – вместе с гражданскими, ранеными, много убитых.

Зеленский также рассказал, как Россия сорвала договоренности об эвакуации из Мариуполя.

"Скажу честно, доверия к российским переговорщикам по Мариуполю у нас нет. Мы договаривались, что у нас будет гуманитарный коридор, и посредником там была Турция, и лично президент Эрдоган. Мы договаривались, что через Бердянск сможем забрать наших раненых, наших гражданских, прежде всего женщин и детей. Мы договорились об этом, а потом в какой-то момент Россия просто отказалась", — рассказал президент.

Он добавил, что руководство государства ежедневно находится на связи с украинскими военными, заблокированными на оцепленном заводе.

Владимир Зеленский дал интервью для украинских СМИ

Напомним, Зеленский также рассказал, что продолжаются переговоры, чтобы помочь защитникам Мариуполя, однако россияне требуют от них сдаться. В то же время Зеленский подчеркнул, что уничтожение защитников города поставит точку на переговорах с Россией.

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