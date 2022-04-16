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"Посредником был лично Эрдоган": Зеленский рассказал, как Россия сорвала эвакуацию из Мариуполя

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"Посредником был лично Эрдоган": Зеленский рассказал, как Россия сорвала эвакуацию из Мариуполя

Кирилл Тимошенко / Facebook

У главы государства нет доверия к переговорщикам по городу.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне отказываются от договоренностей по гуманитарным коридорам из Мариуполя для гражданских и раненых. Не помогло даже личное посредничество президента Турции Реджепа Эрдогана.

Об этом глава государства рассказал в интервью украинским СМИ.

Президент рассказал, что ситуация в Мариуполе не улучшается. Защитники города продолжают оборону, но они дальше полностью заблокированы – вместе с гражданскими, ранеными, много убитых.

Зеленский также рассказал, как Россия сорвала договоренности об эвакуации из Мариуполя.

"Скажу честно, доверия к российским переговорщикам по Мариуполю у нас нет. Мы договаривались, что у нас будет гуманитарный коридор, и посредником там была Турция, и лично президент Эрдоган. Мы договаривались, что через Бердянск сможем забрать наших раненых, наших гражданских, прежде всего женщин и детей. Мы договорились об этом, а потом в какой-то момент Россия просто отказалась", — рассказал президент.

Он добавил, что руководство государства ежедневно находится на связи с украинскими военными, заблокированными на оцепленном заводе.

Владимир Зеленский дал интервью для украинских СМИ

Владимир Зеленский дал интервью для украинских СМИ

Напомним, Зеленский также рассказал, что продолжаются переговоры, чтобы помочь защитникам Мариуполя, однако россияне требуют от них сдаться. В то же время Зеленский подчеркнул, что уничтожение защитников города поставит точку на переговорах с Россией.

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