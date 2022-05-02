Постановка про войну не удалась: пропагандист РФ забыл вырезать начало сюжета и оконфузился (видео)

Пропагандистский журналист обнародовал постановочное видео "успехов" российской армии.
Российский пропагандист Семен Пегов хотел снять удачный сюжет об "успешной" борьбе российской армии в Украине, однако не произошло, как предполагалось.
Так, Пегов опубликовал в Сети фрагмент видео, однако забыл вырезать начало "репортажа" о якобы уничтожении украинского беспилотника. И именно этот отрывок доказывает, что съемка постановочная.
Провальное видео обнародовал журналист "1+1" Андрей Цаплиенко в Telegram.
"Из-за своего идиотизма россияне и информационную войну проиграют", — отметил Цаплиенко.
На первых секундах видео пропагандист дает сигнал российскому оккупанту о "начале действий", именно этот фрагмент, где он дает команду стрелку, он должен был вырезать.
После этого российский солдат берется за установку и начинает стрелять в небо для якобы уничтожения украинских беспилотников.
Напомним, пропагандисты РФ начали создавать фейки по ленд-лизу для Украины.
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