"Поставили Украину в затруднительное положение": в ISW объяснили, зачем россиянам Запорожская АЭС

Российские оккупанты используют Запорожскую атомную электростанцию во временно оккупированном Энергодаре, чтобы запугать страны Запада ядерной катастрофой.
Российские войска, расположенные вокруг АЭС, атаковали украинские позиции в Никополе и других местах в последние недели, намеренно поставив Украину в затруднительное положение.
Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.
"Российские войска, расположенные вокруг АЭС, атаковали украинские позиции в Никополе и других местах в последние недели, намеренно поставив Украину в затруднительное положение – либо Украина ответит огнем, рискуя международным осуждением и ядерным инцидентом (что украинские силы вряд ли сделают), либо украинские силы позволяют российским силам продолжать обстрел украинских позиций из эффективной "безопасной зоны", – говорится в сообщении.
Аналитики предполагают, что оккупанты надеются, что вероятная ядерная катастрофа отразит желание у стран Запада помочь Украине деоккупировать юг.
Кроме того, эксперты объяснили, что российские войска обстреляли Энергодар ракетами из соседних сел, чтобы обвинить бойцов ВСУ в обстреле города и создании угрозы АЭС.
Напомним, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что охваченная оккупантами Запорожская АЭС "полностью вышла из-под контроля".
В свою очередь, в "Энергоатоме" говорят, что российские оккупанты превращают Запорожскую АЭС в военную базу и используют ее как щит. Они развернули тяжелые артиллерийские батареи и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов АЭС.
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