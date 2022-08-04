"Поставили Украину в затруднительное положение": в ISW объяснили, зачем россиянам Запорожская АЭС

Российские войска, расположенные вокруг АЭС, атаковали украинские позиции в Никополе и других местах в последние недели, намеренно поставив Украину в затруднительное положение.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.

"Российские войска, расположенные вокруг АЭС, атаковали украинские позиции в Никополе и других местах в последние недели, намеренно поставив Украину в затруднительное положение – либо Украина ответит огнем, рискуя международным осуждением и ядерным инцидентом (что украинские силы вряд ли сделают), либо украинские силы позволяют российским силам продолжать обстрел украинских позиций из эффективной "безопасной зоны", – говорится в сообщении.

Аналитики предполагают, что оккупанты надеются, что вероятная ядерная катастрофа отразит желание у стран Запада помочь Украине деоккупировать юг.

Кроме того, эксперты объяснили, что российские войска обстреляли Энергодар ракетами из соседних сел, чтобы обвинить бойцов ВСУ в обстреле города и создании угрозы АЭС.

Напомним, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что охваченная оккупантами Запорожская АЭС "полностью вышла из-под контроля".

В свою очередь, в "Энергоатоме" говорят, что российские оккупанты превращают Запорожскую АЭС в военную базу и используют ее как щит. Они развернули тяжелые артиллерийские батареи и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов АЭС.

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