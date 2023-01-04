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"Поставить точку в российской агрессии": Зеленский прокомментировал поставку Францией танков

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Поставить точку в российской агрессии": Зеленский прокомментировал поставку Францией танков

Фото: Associated Press

Получение бронетехники западного образца украинский президент назвал мощным результатом "дипломатического марафона".

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Франция выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень и поблагодарил за это президента страны Эммануэля Макрона.

Так, в традиционном вечернем обращении в среду, 4 января, украинский лидер прокомментировал поставки Францией колесных танков.

“Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца. А это очень важно, чтобы восстановить безопасность для всех украинцев и покой – для всех европейцев”, — подчеркнул он.

По словам Зеленского, объявленная передача этой военной техники перед новым "Рамштайном" является чрезвычайно актуальным сигналом.

"Нужно поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одной из оборонительных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста. Современная западная бронетехника, танки западного образца — это как раз одна из таких ключевых возможностей", — подчеркнул он.

Получение бронетехники западного образца украинский президент назвал мощным результатом "дипломатического марафона".

Напомним, Франция пришлет Украине легкие боевые бронированные машины AMX-10 RC – легкие танки на колесах.

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Дата публикации
Просмотры
802
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