Поставка Украину истребителей F-16 Нидерландами получит поддержку в США – американский дипломат

В США придерживаются позиции, что поддержка Украины союзниками – это их дело. Увеличение помощи всегда получало одобрение.

Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер заверил, что решение Нидерландов передать Украину свои истребители F-16 встретит широкую поддержку в Соединенных Штатах.

Об этом американский дипломат сказал в интервью Delfi.

"Мы уже давно придерживаемся мнения, что то, что поставляют наши союзники, – это их дело. И мы поддерживаем бесчисленные вклады [в оборону], сделанные нашими союзниками для Украины", — подчеркнул он.

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По словам посла, такая позиция США была одинаковой и тогда, когда в начале войны обсуждались поставки унаследованной с советских времен военной техники, оставшейся в некоторых европейских странах, так и теперь, когда речь идет об основных боевых танках и более сложных средствах и системах противовоздушной и противоракетной обороны.

"Я ожидаю, что в Соединенных Штатах будет широкая поддержка наших союзников, которые будут продолжать наращивать свой вклад", — сказал Карпентер.

Напомним, Нидерланды готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, если от украинских властей поступит соответствующий запрос.

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