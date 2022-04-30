Поставка вооружения Украине: Залужный и генерал США Милли "сверили часы"

Формирование перечня потребностей, система логистики, подготовка личного состава и использование предоставленных образцов оружия находятся под постоянным строгим контролем, отметил Главнокомандующий ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли "сверили часы" по поставкам вооружения Украине.

Об этом идет речь в сообщении Залужного в социальной сети Facebook.

"Сегодняшний телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли дал возможность в очередной раз сверить часы по поставкам вооружения, боеприпасов и техники в Украину. Формирование перечня потребностей, система логистики, подготовка личного состава и использование предоставленных образцов оружия находятся под постоянным строгим контролем", — подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что искренне благодарен американским партнерам за помощь, благодаря которой украинские военные продолжают защищать Украину и весь цивилизованный мир, свободу и демократию.

"Мы также обсудили с моим американским коллегой перспективную модель Вооруженных сил Украины. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на НАТОвские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим", — добавил Залужный.

"Я также проинформировал генерала Милли о тяжелой ситуации на востоке нашего государства, в частности на Изюмском и Северодонецком направлениях, где противник сосредоточил максимальные усилия и наиболее боеспособные группировки. При всей сложности ситуации мы обеспечиваем оборону, удерживаем занятые рубежи и позиции", — подчеркнул он.

Напомним, Украине дадут статус кандидата в члены ЕС в июне.

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