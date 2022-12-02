Поставки ЗРК Patriot Украине: в НАТО дали понять, что договоренности нет

Все страны НАТО согласны с тем, что необходимо усиливать украинскую ПВО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что передача комплексов Patriot Украине не требует одобрения всего Альянса. В Альянсе также не уверены, что сторонам удастся прийти к согласию в этом вопросе и призывают поддерживать боеспособность систем обороны, предоставленных Киеву ранее.

Об этом сообщает CNN.

"Пока рано говорить, что стороны договорились. Важно отделить дискуссию о тех трех Patriot, которые Германия предложила для защиты воздушного пространства Польши, от вопроса предоставления Украине большего количества средств ПВО. Мы все согласны с необходимостью помочь Украине, но не следует забывать об обеспечении надлежащей работы уже предоставленных систем. Это не менее важно, чем предоставление новых", – сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что перед союзниками стоит задача обеспечить ВСУ необходимыми боеприпасами в существующие системы ПВО, а также запасные части и их техническое обслуживание.

Patriot для Украины

После падения ракеты в Польше Германия предложила Варшаве усилить ПВО страны системами Patriot. Однако польская сторона предложила развернуть Patriot с украинской стороны границы. В частности, с таким призывом в ФРГ обратился премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Однако в Минобороны Германии заявили о заинтересованности в том, чтобы все системы Patriot, которые есть в стране, оставались на территории НАТО.

В то же время в Пентагоне также заявили, что пока не планируют передавать Украине системы Patriot.

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