Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Поставляли оборудование в Россию для производства С-300: на Полтавщине СБУ разоблачила дельцов

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
974
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Поставляли оборудование в Россию для производства С-300: на Полтавщине СБУ разоблачила дельцов

Фото: Служба безопасности Украины

К организации сделки причастен управляющий местной компании-производителя алмазного инструмента и его сообщник, имеющий подконтрольный бизнес на территории РФ.

В Полтавской области СБУ разоблачила дельцов, поставлявших в Россию спецоборудование для производства ЗРК С-300.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в Facebook.

К организации поставки причастен руководитель местного предприятия-производителя алмазного инструмента и его сообщник, владеющий бизнесом на территории России. Фигуранты наладили механизм скрытой переправки продукции, которая использовалась предприятиями военно-промышленного комплекса РФ.

В частности, среди "заказчиков" товара были представители Курского электроаппаратного завода, в который отправляли инструментарий для производства энергозащитных систем на объектах военно-морского флота России.

"Также дельцы контактировали с московским предприятием "НПП Торий", которое производит комплектующие для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400", — пишет СБУ.

В результате комплексных мер СБУ предотвратила вывоз в Россию более 100 единиц новой партии товара.

Отмечается, что для реализации сделки дельцы отправляли продукцию подельникам в одну из стран Южного Кавказа. Оттуда она переправлялась в адрес подконтрольной коммерческой структуре России.

В ходе обысков было обнаружено:

  • документы с поличным;
  • печати подконтрольных фигурантам российских компаний, занимавшихся реализацией продукции на территории России;
  • боеприпасы к автомату Калашникова.

Напомним, в воздушных силах сообщили, что Россия больше всего использует для ударов по Украине ракеты С-300 – это признак того, что у них есть дефицит высокоточного дальнобойного оружия, поэтому прифронтовые города враг обстреливает именно этими ракетами.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
974
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация