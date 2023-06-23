"Постепенно начнет задыхаться": у южной группировки окупантов печальное будущее — военный эксперт

Противник уже сейчас понимает, что юг Украины вскоре будет потерян.

Разрушением Чонгарского моста Вооруженные силы Украины сделали первый шаг к серьезному перерезанию логистики врага, усложнив поставки боеприпасов, военной техники и личного состава в оккупационные войска на южном фронте.

Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в эфире "Еспресо".

По его словам, противник уже сейчас понимает, что юг Украины вскоре будет потерян.

"Южная группировка россиян потихоньку начнет задыхаться, им придется оттуда отходить", — уверен он.

В то же время в Кремле требуют от оккупационной армии выполнить "стратегическую задачу", хотя бы по минимуму — выйти на административные линии Донецкой и Луганской областей.

"Такое поражение-победу в РФ смогут продавать кому угодно, а в первую очередь внутреннему потребителю", — сказал военный эксперт.

Напомним, момент одного из ударов по Чонгарскому мосту в ночь на 22 июня попал на видео. Зафиксированы попадания в автомобильный и железнодорожный мосты.

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