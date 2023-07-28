"Постепенно продвигаемся вперед": Сырский рассказал о ситуации на самых горячих направлениях фронта

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях ситуации остаются напряженными. Враг атакует, однако ВСУ отбивают все вражеские штурмы и держат украинскую землю.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"На Купянском и Лиманском направлениях противник постоянно атакует, применяя свои самые профессиональные подразделения. Ежедневно мы отбиваем на этих направлениях многочисленные штурмы. Ни одна наша позиция не потеряна", — подчеркнул он.

В то же время на Бахмутском направлении ситуация очень напряженная, но ВСУ имеют успех.

Фото: Military Media Center

"Мы постепенно продвигаемся вперед и освобождаем наши земли. Враг яростно цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь", — рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ.

По его словам, в этих условиях очень важно вовремя принимать управленческие решения "адекватно в сложившейся обстановке", и принимать меры по маневру силами и средствами, по переброске частей и подразделений на направления, где "наметился успех", или выводу их из-под огння противника.

"Главная роль в этом процессе принадлежит штабу группировки, офицеры которой как раз и проводят анализ обстановки по многим направлениям, готовят предложения и боевые распоряжения войскам. На первый план в наших действиях сейчас вышла контрбатарейная борьба", – рассказал Сырский.

Сейчас враг для поддержки своих войск в районе Клищиевки, Курдюмовки, Андреевки сосредоточил значительное количество артиллерии, уничтожение которой является одной из главных задач украинских войск.

Напомним, издание CNN сообщило, что украинские военные на юге впервые вплотную подошли к российским "зубам дракона" якобы к востоку от маленьких сел Новое и Харьковское Запорожской области Украины.

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