"Постепенно возвращается": в ОВА сообщили, когда Одесская область будет со светом

Из-за вражеской атаки критической инфраструктуры в Одесской области – проблемы со светом и водоснабжением.

В Одессе и области постепенно возвращают электроэнергию потребителям после вчерашней атаки вражескими дронами.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Постепенно электроэнергия возвращается к потребителям как в Одессе, так и в регионе. Хотя дальше продолжаются аварийные и экстренные отключения", — рассказал Братчук.

В свою очередь, он предупредил, что угроза нанесения вражеских ракетных ударов и атаки дронами-камикадзе по Одесской области остается очень высокой.

Напомним:

Ночью 10 декабря российские оккупанты атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе, повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры. В населенных пунктах области также происходят экстренные отключения.

После сообщения одесских властей о серьезных повреждениях объектов энергетики и необходимости большего количества времени для ремонта, ряд Telegram-каналов подал это как новость о том, что света якобы не будет до весны. В ДТЭК Одесские электросети успокоили – речь идет о нескольких месяцах для полного восстановления сетей, а подключения начнутся раньше.

Зеленский за 10 декабря: очень сложная ситуация в Одесской области

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