"Постоянно происходят какие-то "хлопки": Гайдай описал ситуацию в Луганской области и активность партизан

Российские войска не могут пробить украинскую оборону в Луганской области, продолжаются бои на окраинах области. В то же время в регионе очень активны украинские партизаны.

Оккупанты продолжают мобилизовать мужчин на захваченных территориях.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил 20 августа.

"У нас на линии фронта все – без изменений. Не дают наши защитники прорвать оборону. Они там крепко держат позиции. Все нормально", – сказал глава области.

"Вместо этого глубоко в тылу российской армии постоянно происходят какие-то "хлопки" – совершенно разные. Это происходит как со складами БК российской армии, так и определенные взрывы в зданиях, где находятся оккупанты, где их штабы. И это помогает остановить наступление или очень мощно затормозить "его", – проинформировал Гайдай.

Что касается мобилизации, проводимой захватчиками в регионе, то они начали забирать на войну уже даже людей с болезнями, а также работников критической инфраструктуры.

"Уже забирают всех, кого могли забрать. Уже отменили все комиссии медицинские. То есть не смотрят – больной человек или здоровый, хронически больной – все равно. Их всех просто загребают. У нас уже были такие забавные случаи, когда рабочих из России привозили помогать что-то там ремонтировать, и их так же пытались забрать и отправить на фронт. Был огромный скандал. Разобрались и их все-таки отпустили, но на следующий день половина из них не пришли на работу", – рассказал глава ОВА.

Он также сообщил, что Луганщина активно партизанит: постоянно что-то где-то горит, а города и поселки усеяны "открытками-приветами".

"У нас есть информация (от партизан – ред.) четкая, где расположение определенных позиций (оккупантов – ред.), штабы, склады, передвижение. Это помогает. Есть определенные ситуации, когда что-то где-то горит, где-то на железной дороге распределительного шкафа, что помогает остановить логистику на железной дороге на время, и не могут они отправлять боекомплекты. То есть Луганщина партизанская существует и достаточно мощная", — подчеркнул Гайдай.

Напомним, во временно захваченном Мариуполе россияне уже открыто пытаются мобилизовать людей. Жителям города присылают сообщения с предложениями вступить в так называемые "вооруженные силы "ДНР".

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