Постоянно восстанавливают силы: штурмовик Максим Жорин сообщил, кем россияне пополняют личный состав на фронте

Россияне привлекают в ряды своей армии разные категории. Сейчас известно о трех основных категориях, которыми кафиры пополняют личный состав на фронте во время войны.

Об этом майор ВСУ, заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал 24 каналу.

По его словам, россияне не знают проблем с пополнением человеческого ресурса. Они мобилизуют граждан РФ. Мобилизированных на фронте больше всего. Также в рядах армии РФ находятся уголовники, определенное количество которых еще осталось в живых.

"Контрактники, среди которых есть те, кто раньше имел военный опыт или те, кто идет добровольно воевать. Эта категория обычно применяется более узко. Эти три категории в последнее время являются основными на линии боевого столкновения", – сообщил Жорин.

Он подчеркнул, что россияне сегодня могут себе позволить совершенно спокойно "стереть" на ноль свое подразделение, а на следующий день уже завести новое.

"Мы это видели уже несколько раз только на Авдеевском направлении. Понимаем из данных разведки, из перехватов, что вражеское подразделение закончилось. Однако через несколько часов уже видим, как в бой вводят свежие силы, продолжающие попытки штурмовых и наступательных действий", — отметил он. Максим Жорин.

Между тем уголовники и бывшие солдаты российского батальона "Сармат", базирующегося на Мелитопольском направлении, сбежали с фронта и рассказали о зверствах, которые совершали кафиры.

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